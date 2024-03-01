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Япония внесла казанский завод в санкционный список

11:15, 01.03.2024

Правительство Японии расширило антироссийские санкции. Экспортные ограничения ввели в отношении 36 российских организаций, включая казанский завод «Элекон».

В черный список внесли и ФГУП «Атомфлот», концерны «Калашников», «Импульс», конструкторское бюро «Новатор» «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт» и т.д.

Санкции ввели и против 12 физических лиц. В их числе уполномоченные по правам ребенка Чечни, Калужской и Ростовской областей, председатель правительства Чечни, директор «Артека» и др.

На прошлой неделе завод «Элекон» попал под санкции США. В европейский санкционный список казанское предприятие внесли в июне 2023 года.

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