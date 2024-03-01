Касым-Жомарт Токаев направил Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения. Он пожелал ему «крепкого здоровья и новых свершений».

— Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения! Благодаря Вашему мудрому руководству и безупречному служению интересам страны, сегодня Республика Татарстан по праву входит в число передовых, стремительно развивающихся регионов Российской Федерации, достигнув больших высот в деле социально-экономического и научно-технического развития, — гласит телеграмма.

Токаев поблагодарил Минниханова за гостеприимство на «Играх будущего» в Казани и оценил отношения между Казахстаном и Татарстаном.

— В Казахстане искренне рады успехам братского Татарстана и придают исключительное значение дальнейшему укреплению уз дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими народами, — сказал президент.

Сегодня Рустам Минниханов отмечает свое 67-летие. Его уже поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие.

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