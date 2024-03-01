В Госдуму внесли законопроект о бессрочной программе маткапитала

Фото: Максим Платонов

В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной. Документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Идея принадлежит депутатам Госдумы Нине Останиной, Яне Лантратовой, Ярославу Нилову и Николаю Коломейцеву. Они напомнили, что с 1 января 2007 года по 1 октября 2023 года по программе маткапитала выдали 13,5 миллиона сертификатов.

Сама программа действует до конца 2026 года. Авторы уточняют, что по текущему законодательству на выплаты не смогут рассчитывать семьи с детьми, которые родятся после 2027-го года. По этой причине они предлагают сделать ее бессрочной.

Накануне президент России Владимир Путин поручил продлить программу маткапитала до 2030 года. Сейчас при появлении первого ребенка семья может получить выплату на сумму 630 тысяч рублей, а при рождении второго они могут рассчитывать еще на 202 тысячи рублей.

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