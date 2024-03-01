Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации

Президент России Владимир Путин снял с должности постоянного представителя России при Всемирной торговой организации (ВТО) Дмитрия Лякишева. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В другом указе сказано, что на эту должность назначили Николая Платонова. Оба документа вступают в силу с сегодняшнего дня.

Дмитрий Лякишев занял этот пост в декабре 2019 года. Он сменил Геннадия Овечко, назначенного в феврале 2014 года.

ВТО создали 1 января 1995 года. Она отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. В организацию входят 160 признанных государств.

Переговоры о присоединении России к Всемирной торговой организации велись 18 лет, с 1993 года по 2011 год. Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года.

В марте директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский подчеркивал, что страна не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки ряда государств «выдавить» ее оттуда.



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