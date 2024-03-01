Главный корпус Казанского ГМУ отремонтируют за 67 млн рублей

Фото: Гафаров Артем

Как стало известно «Реальному времени», в этом году планируется ремонт в главном корпусе Казанского ГМУ на Бутлерова. Под эти цели университет выделил 67 миллионов рублей. Здание находится под государственной охраной как памятник истории, градостроительства и архитектуры Татарстана.

Согласно смете, имеющейся в распоряжении редакции, в здании отремонтируют лестничный марш, зрительный зал и сцену, кровлю, окна, системы отопления и вентиляции. Также планируются благоустройство и озеленение территории.

Главный корпус Казанского ГМУ Гафаров Артем / realnoevremya.ru

Согласно проекту договора, здание 1959 года постройки должны отремонтировать до конца 2024 года. Работы должны проводиться таким образом, чтобы они не мешали учебному и рабочему процессу в здании.

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Артем Гафаров