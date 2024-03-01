Рустам Минниханов встретился с Эрдоганом и Орбаном
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Турции принял участие в мероприятиях дипломатического форума. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.
Глава региона встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и другими официальными лицами.
На встречах обсудили широкий круг вопросов, в том числе регионального сотрудничества.
Также стороны затронули вопросы взаимодействия в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую по поручению президента России Владимира Путина возглавляет Рустам Минниханов.
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