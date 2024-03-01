Исполком Сабинского района строит 22 дома для нуждающихся

В Сабинском районе построят 22 одноквартирных жилых дома для нужд местного исполкома, который выступил заказчиком проекта. Общая площадь жилья составит 1764 кв. м. Начальная (максимальная) цена контракта —109,4 млн рублей.



— Подрядчик обязуется выполнить строительство одноквартирных жилых домов в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан для нужд Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, — сказано в тексте проекта.



Как рассказал интернет-порталу «Реальное время» замруководителя исполкома по экономике Сабинского района Марат Багманов, постройки по федеральной программе будут переданы многодетным семьям, работникам бюджетной сферы и сельхозработникам. Передать ключи жителям власти района планируют до конца календарного года. Списки нуждающихся уже сформированы.

Работы должны быть выполнены до середины сентября текущего года. Источники финансирования: федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет и внебюджетные средства — средства работодателя.

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Аделия Сафина