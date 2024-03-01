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Недвижимость

Исполком Сабинского района строит 22 дома для нуждающихся

13:21, 01.03.2024

В Сабинском районе построят 22 одноквартирных жилых дома для нужд местного исполкома, который выступил заказчиком проекта. Общая площадь жилья составит 1764 кв. м. Начальная (максимальная) цена контракта —109,4 млн рублей.

Подрядчик обязуется выполнить строительство одноквартирных жилых домов в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан для нужд Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, — сказано в тексте проекта.

Как рассказал интернет-порталу «Реальное время» замруководителя исполкома по экономике Сабинского района Марат Багманов, постройки по федеральной программе будут переданы многодетным семьям, работникам бюджетной сферы и сельхозработникам. Передать ключи жителям власти района планируют до конца календарного года. Списки нуждающихся уже сформированы.

Работы должны быть выполнены до середины сентября текущего года. Источники финансирования: федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет и внебюджетные средства — средства работодателя.

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Аделия Сафина
НедвижимостьЭкономикаФинансыОбществоИнфраструктура Татарстан
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