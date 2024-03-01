В РТ в 2024 году проведут кадастровые работы в 67 кадастровых кварталах

В 2024 году в Республике Татарстан продолжатся комплексные кадастровые работы (ККР). Их проведут на территории 67 кадастровых кварталов в шести районах и в Казани. Работы проведут за счет бюджетных средств.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Алмаз Киямов пояснил, что с 2022 года в республике проводят комплексные кадастровые работы за счет бюджетных средств. В 2022 году работы провели на территории 22 кадастровых кварталов, а в 2023 году — на территории 56 кадастровых кварталов. ККР проводят в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Ее цель — развитие регионов.

Во время комплексных кадастровых работ уточняют местоположение границ земельных участков, зданий и сооружений, исправляют реестровые ошибки. Работы проводит Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

ККР проводят сразу во всех земельных участках на территории кадастрового квартала. Для правообладателей недвижимости это бесплатно. При этом они не могут препятствовать работам и должны обеспечить доступ к объектам. Кроме того, собственники могут предоставить кадастровым инженерам все материалы и документы. Уточнение границ поможет избежать проблем при сделках с недвижимостью и споров с соседями.

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