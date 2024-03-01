Роскомнадзор будет блокировать рекламу VPN без учета даты публикации

С 1 марта в России вступил запрет на рекламу VPN. Дата публикации при этом не имеет значения, регулятор может применить санкции за любой материал, который находится в публичном доступе, рассказал депутат Госдумы РФ Антон Горелкин.

— Что касается призывов блогеров подписываться на их аккаунты в запрещенных соцсетях (недавно поднимали это вопрос на дискуссионной площадке РОЦИТ), это может расцениваться как популяризация средств обхода блокировок, но решения будут приниматься индивидуально, с учетом обстоятельств, — отметил Горелкин.



Как пояснил Роскомнадзор, запрет касается публикаций с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам и информации, а также рекламирующей или обосновывающей преимущества использования таких сервисов или предлагающей купить к ним доступ.

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