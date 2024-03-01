За три дня Toncoin подорожал на 30%

Фото: скриншот realnoevremya.ru c сайта coingecko.com

Цена Toncoin (TON) за три дня выросла на 30%. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinGecko.

По состоянию на 12.30 TON стоит около $2,74. Хотя еще 28 февраля он стоил в пределах $2,15.

В беседе с «Реальным временем» криптоэксперт Евгений Каминский оценил перспективы роста Toncoin. По его словам, ждать, что криптовалюта подорожает вдвое на фоне нововведений в Telegram, не стоит.

— Чтобы его по 5 долларов продавать или покупать, нужно что-то более грандиозное, чем просто монетизация. Возможно, это история вдолгую. Через несколько лет мы увидим по $5—10, может быть, даже в конце этого года увидим эти цифры. Но эта история в принципе не только про TON, а про весь крипторынок. Скорее всего, весь крипторынок вырастет, и вместе с ним вырастет и TON, — поделился мнением эксперт.

О запуске монетизации объявил основатель мессенджера Павел Дуров. Нововведение позволит владельцам каналов получать доход от показа рекламных объявлений в своих публикациях. Платформа будет открыта в марте для рекламодателей из более чем сотни стран.

Заработок будет начисляться в Toncoin и переводиться на кошельки с TON-блокчейна. По словам Дурова, «это обеспечит безопасность и скорость транзакций». Авторы каналов смогут либо вывести Toncoin, либо снова вложить их в продвижение своих площадок.

На фоне новостей цена Toncoin выросла за первые полчаса почти на 15%.



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