Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — гласит документ.

Указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, издается ежегодно. В 2022 году Владимир Путин подписал его в феврале, в 2023-м — в мае.

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