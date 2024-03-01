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В Казани памятник павшим воинам отреставрируют за 150 млн рублей

09:36, 01.03.2024 2
В Казани памятник павшим воинам отреставрируют за 150 млн рублей
Фото: Сафина Аделия

В Казани проведут реставрацию памятника воинам, который расположен на острове на реке Казанке. Объект культурного наследия федерального значения построили в первой половине XIX века по проекту Николая Алферова.

Общая площадь памятника — 272,2 кв. метра. Он имеет усеченно-квадратную форму в плане пирамиды с выступами в виде порталов с четырех сторон. В реставрации памятника задействуют специалистов, которые восстановят его первоначальный исторический образ (1823—1837 годы).

В рамках работ заменят кровлю и портики, демонтируют существующее кровельное покрытие, расчистят кладку стен. Также планируют докомпоновать каменную кладку стен, восстановить крыльца и утраченные детали военной тематики. Помимо этого, обновят покрытие пола портиков и установят венчающий крест. Реставрация затронет и интерьеры — окна, двери, лестницы и другие элементы.

Также организуют благоустройство территории: восстановят ограду и лестницу береговой линии, проведут вырубку зарослей, берегоукрепление и установят деревянный ходовой настил.

Заказчиком реставрации выступает Министерство культуры России, источник финансирования — федеральный бюджет. Расходы составят около 150 млн рублей. Подрядчик должен обеспечить бесперебойную видеотрансляцию хода выполнения работ в режиме реального времени.

Объект культурного наследия сдадут в срок до 15 сентября 2026 года.

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Аделия Сафина
ЭкономикаБюджетОбществоКультура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:23
    Давно ПОРА было ЭТО СДЕЛАТЬ! Наконец-то!
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  • Анонимно 10:25
    Наконец-то! ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА требует!
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