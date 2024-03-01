В 2023 году на телефоны доверия обратились 30 тыс. детей и молодежи

— В прошлом году на молодежный и детский телефоны доверия поступило порядка 30 тыс. звонков. Эта цифра с каждым годом увеличивается, и психологическая поддержка становится более востребованной, — рассказала сегодня первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.



Мустафина рассказала, что каждый день на горячую линию поступают 70-80 реальных звонков. Основным фронтом по работе в рамках проекта «Точка трезвости» стал центр психолого-педагогической помощи, филиалы которого открыты в 6 городах Татарстана: Лениногорск, Альметьевск, Набережные Челны, Бугульма, Нижнекамск, Казань, Чистополь. Центры оказывают психологическое сопровождение семей в сложной ситуации. Также в регионе сегодня создано 225 молодежно-подростковых клубов: молодежные центры и центры формирования общественного порядка, призванные работать с детьми из семей с зависимостями.

— Если говорить в общем, то по вопросам различных зависимостей в 2023 году за помощью в центр психолого-педагогической помощи обратились более 200 человек. Центр охватывает более 70 тыс. человек, — добавила Мустафина.

В 2023 году работу в центре провели с 13 семьями, из которых 12 успешно прошли терапию.



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Аделия Сафина