Татарстан направит 2,5 миллиона на всероссийские соревнования по велоспорту

Фото: Максим Платонов

Соревнования пройдут уже в марте

Министерство спорта Татарстана планирует потратить 2,5 миллиона рублей на проведение в Казани первого этапа Кубка России и всероссийских соревнований по велосипедному спорту среди юношей и девушек (ВМХ-фристайл-парк). В состязании примут участие спортсмены в возрасте от 13 до 18 лет.

Спортивное мероприятие намечено на 22—25 марта этого года. Исполнителю госконтракта предстоит заняться поиском крытой площадки, она должна быть отапливаемая и площадью не менее чем 7 900 квадратных метров.

Место для проведения соревнований необходимо оборудовать деревянным эйр-парком для BMX-фристайла, тренировочной зоной с резиновыми и поролоновыми приземлениями, а также рампами, с которых можно разгоняться и делать трюки в воздухе. Кроме этого, в нем нужно оборудовать раздевалки для спортсменов, волонтеров и официальных лиц, кафе для зрителей. Объект должен быть внесен во Всероссийский реестр объектов спорта.

Помимо всего перечисленного, организаторы всероссийских соревнований будут обязаны обеспечить трансфер спортсменов и судей. Для этого им понадобится два микроавтобуса, которые будут курсировать на протяжении 16 часов. Транспорт должен быть комфортабельным и ориентирован в среднем на 19 человек. Кузов и салон автобуса должен быть чистым в течение всего периода оказания услуг, без всяких посторонних запахов, укомплектован аптечкой, огнетушителем, аварийным знаком. Автобус должен соответствовать требованиям безопасности и комфорта, зарегистрирован в ГИБДД.

К водителю автобуса также предъявляются определенные требования, он должен быть всегда на связи, знать хорошо Казань, а также носить деловую одежду. Ему строго запрещается выезжать за спортсменами в шортах и тапочках.

На открытие пригласят моделей

Также в рамках соревнований предусмотрена и официальная церемония открытия. Для этого будет приглашен один ведущий, который сможет провести ее на русском языке. При этом у конферансье должен быть опыт ведения протокольных мероприятий с участием первых лиц Республики Татарстан. В рамках открытия выступит как минимум один танцевальный коллектив из четырех человек, а для награждения победителей пригласят девушек-моделей, которых нарядят в стилизованные костюмы.

Соревнования не оставят и без прямых трансляций. О состязаниях расскажут на телевидении, будут показывать в интернете. По итогам мероприятия запланирован отчетный ролик во «ВКонтакте». Также заезды спортсменов должны сопровождаться замедленными видеоповторами и графическим оформлением. Игры будут сопровождаться голосами комментаторов.

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Александр Зарипов