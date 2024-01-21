Итоги дня: татарстанцы в снежном плену, потоп на Яруллина в Казани, школы ушли на дистант
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за воскресенье, 21 января:
- На северо-западе Афганистана разбился самолет индийской компании с россиянами на борту. Он направлялся в Москву. На борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. По данному факту возбудили уголовное дело. К предполагаемому месту крушения самолета Falcon 10 в Афганистане была направлена поисково-спасательная группа. По предварительным данным, четверо находившихся на борту выжили. Судьба еще двух пассажиров уточняется.
- С 17 по 21 января в Казани выпало 44 мм осадков, что составило 95% от месячной нормы. Объем осадков, выпавших за весь первый месяц этого года, равен 68 мм при норме в 46 мм.
- Татарстан продолжает борьбу с мощным снегопадом. В Казани более 1,5 тыс. дворников и 162 единицы техники задействованы в уборке дворов.
- Управление образования исполкома Казани рекомендовало школам организовать учебный процесс в дистанционном формате в понедельник, 22 января. При этом в школах будут открыты дежурные классы с очными уроками.
- Из-за обильных осадков в республике задерживают движение поездов и вылеты самолетов. На некоторых федеральных трассах сохранились ограничения для движения транспорта. К 18.00 воскресенья они были сняты для рейсовых автобусов и грузовиков.
- На смену снегопадам в Татарстан придут холода. Температура воздуха может опуститься до -25 градусов.
- В Казани на улице Яруллина произошел прорыв коммуникаций центрального водоснабжения. На время проведения работ движение ограничено по ул. Яруллина, от ул. Мулланура Вахитова до ул. Комсомольской.
- Ночью произошел пожар в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Обошлось без пострадавших. Справиться с огнем пожарные смогли только к утру.
- Всемирное антидопинговое агентство (WADA) озвучило сумму взноса, которую Россия должна заплатить в 2024 году, — она составит $1 335 860. Помимо этого, агентство рассчитывает получить от России взнос и за 2023 год в размере около $1,27 миллиона.
- В составе Координационного совета по делам соотечественников при раисе Татарстана произошли изменения. Так, в состав совета вошли начальник Управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Марат Галеев и президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.
- АО «Татавтодор» ищет подрядчика, который займется содержанием региональных автодорог в 2024 году. На эти цели выделят 68,4 млн рублей. Следить придется за дорогами в 25 районах Татарстана.
Ключевые события 697-го дня специальной военной операции на Украине:
- ВСУ обстреляли рынок в Кировском районе Донецка. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. По этой причине Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН.
- Средства ПВО России около 14.00 сбили над Крымом две ракеты ВСУ. Их уничтожили над акваторией Черного моря. Спустя полчаса был уничтожен еще один снаряд.
- Российские войска за сутки взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. Бойцы достигли успеха на Купянском направлении, где ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих и два автомобиля.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Клещеевка ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.
- Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: тактическая ракета «Точка-У», а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
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Айрат НазиповОбществоВластьИнфраструктураПроисшествияЭкономика Татарстан
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