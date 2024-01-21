Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН 22 января

Удар ВСУ по Донецку, в результате которого погибли 25 человек, станет одной из тем обсуждения на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН 22 января. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

— Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова, — написал он в своем Telegram канале.



Напомним, ВСУ обстреляли рынок этим утром. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды. В результате обстрела погибли 25 человек, ранения получили еще 20. Двое детей находятся в состоянии средней тяжести.

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Галия Гарифуллина