СКР возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами в Афганистане

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения в Афганистане чартерного санитарного рейса, следовавшего по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщили в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с частью 3 статьи 263 УК РФ.

Следствие полагает, что трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели шести человек, включая двух российских граждан.

Следователи во взаимодействии с Министерством иностранных дел России организуют комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.



Ранее сообщалось, что на северо-западе Афганистана разбился самолет индийской компании, направлявшийся в Москву. По предварительным данным, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. В Росавиации заявили, что самолет Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.



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Илина Хакимова