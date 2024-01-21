В Казани из-за прорыва коммуникаций на ул. Яруллина ограничили движение
В Казани на улице Яруллина произошел прорыв коммуникаций центрального водоснабжения. Об этом предупредили в Госавтоинспекции города.
На месте работают аварийные службы. На время проведения работ движение ограничено по ул. Яруллина, от ул. Мулланура Вахитова до ул. Комсомольской.
Практически полностью затопило проезжую часть. На видео видно, что частично подтоплены и тротуары в местах пешеходных переходов.
В ведомстве попросили пешеходов обходить указанные участки улиц и призвали не выходить на затопленные пешеходные переходы.
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