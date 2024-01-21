В Казани из-за прорыва коммуникаций на ул. Яруллина ограничили движение

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ видео t.me/Kazan_bezopasno

В Казани на улице Яруллина произошел прорыв коммуникаций центрального водоснабжения. Об этом предупредили в Госавтоинспекции города.

На месте работают аварийные службы. На время проведения работ движение ограничено по ул. Яруллина, от ул. Мулланура Вахитова до ул. Комсомольской.

скриншот realnoevremya.ru/ видео t.me/Kazan_bezopasno

Практически полностью затопило проезжую часть. На видео видно, что частично подтоплены и тротуары в местах пешеходных переходов.

В ведомстве попросили пешеходов обходить указанные участки улиц и призвали не выходить на затопленные пешеходные переходы.

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Илина Хакимова