На содержание региональных дорог в Татарстане выделят свыше 68 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

АО «Татавтодор» ищет подрядчика, который займется содержанием региональных автодорог в 2024 году. На эти цели выделят 68,4 млн рублей. Следить придется за дорогами в 25 районах Татарстана.

Подрядчику предстоит заниматься сразу 18 видами работ

Конкретных названий трасс и автодорог «Татавтодор» не называет. Но все они расположены в разных уголках республики. В списке фигурируют Аксубаевский, Актанышский, Апастовский, Арский, Атнинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Муслюмовский, Мензелинский, Нижнекамский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский и Черемшанский районы.

Подрядчику предстоит заниматься сразу 18 видами работ: вырубкой кустарников, покосом травы, регулярной очисткой от снега и грязи дорожных знаков, барьерных ограждений, световозвращающих элементов и так далее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Согласно смете, дороже всего будет стоить выкашивание травы мотооткосами — уйдет свыше 22 млн рублей. Дорожники должны выкашивать траву в местах, где невозможно производить работы механизированным способом. Еще больше 7 млн уйдет на дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу. На вырубку кустарников выделили 3,2 млн рублей.

Заявки на участие в тендере можно подавать до 2 февраля. Они принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00.

27 млн уйдет на Высокогорский район

Неделю назад «Татавтодор» разместил похожий тендер. Однако в этом случае расходы только на один Высокогорский район составят 27,7 млн рублей. Столь высокая стоимость работ объясняется тем, что их нужно выполнять на протяжении трех лет, а не одного года.

В перечне указаны следующие участки:

Сухая река — Берновые Ковали — Семиозерка;

Подъезд к с. Шигали;

Подъездная автодорога к новым микрорайонам с. Шигали;

Автодорога в новом микрорайоне с. Шигали.

Объем задач тоже внушительный. До 2026-го подрядчик будет выполнять 54 вида работ. Они касаются содержания дорог, озеленения территорий, установки элементов обустройств.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Помимо этого, исполнителю предстоит ремонтировать дорожную одежду. На протяжении трех лет строители будут устранять выбоины, заливать трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях и разбираться с другими дефектами. А на участках с пучинистыми и слабыми грунтами предстоит восстанавливать земляное полотно.

Дороги, знаки и другие элементы обустройства требуется содержать в чистоте. Это же касается и остановок общественного транспорта, а также наземных пешеходных переходов.

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Айрат Назипов