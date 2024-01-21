На содержание региональных дорог в Татарстане выделят свыше 68 млн рублей
АО «Татавтодор» ищет подрядчика, который займется содержанием региональных автодорог в 2024 году. На эти цели выделят 68,4 млн рублей. Следить придется за дорогами в 25 районах Татарстана.
Подрядчику предстоит заниматься сразу 18 видами работ
Конкретных названий трасс и автодорог «Татавтодор» не называет. Но все они расположены в разных уголках республики. В списке фигурируют Аксубаевский, Актанышский, Апастовский, Арский, Атнинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Муслюмовский, Мензелинский, Нижнекамский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский и Черемшанский районы.
Подрядчику предстоит заниматься сразу 18 видами работ: вырубкой кустарников, покосом травы, регулярной очисткой от снега и грязи дорожных знаков, барьерных ограждений, световозвращающих элементов и так далее.
Согласно смете, дороже всего будет стоить выкашивание травы мотооткосами — уйдет свыше 22 млн рублей. Дорожники должны выкашивать траву в местах, где невозможно производить работы механизированным способом. Еще больше 7 млн уйдет на дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу. На вырубку кустарников выделили 3,2 млн рублей.
Заявки на участие в тендере можно подавать до 2 февраля. Они принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00.
27 млн уйдет на Высокогорский район
Неделю назад «Татавтодор» разместил похожий тендер. Однако в этом случае расходы только на один Высокогорский район составят 27,7 млн рублей. Столь высокая стоимость работ объясняется тем, что их нужно выполнять на протяжении трех лет, а не одного года.
В перечне указаны следующие участки:
- Сухая река — Берновые Ковали — Семиозерка;
- Подъезд к с. Шигали;
- Подъездная автодорога к новым микрорайонам с. Шигали;
- Автодорога в новом микрорайоне с. Шигали.
Объем задач тоже внушительный. До 2026-го подрядчик будет выполнять 54 вида работ. Они касаются содержания дорог, озеленения территорий, установки элементов обустройств.
Помимо этого, исполнителю предстоит ремонтировать дорожную одежду. На протяжении трех лет строители будут устранять выбоины, заливать трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях и разбираться с другими дефектами. А на участках с пучинистыми и слабыми грунтами предстоит восстанавливать земляное полотно.
Дороги, знаки и другие элементы обустройства требуется содержать в чистоте. Это же касается и остановок общественного транспорта, а также наземных пешеходных переходов.
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