Самолеты из Казани вылетают с опозданием

Самолеты в Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая вылетают с опозданием. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, такая ситуация наблюдается еще с раннего утра.

Так, на несколько часов задержались самолеты, которые направлялись в Дубай, Новый Уренгой, Душанбе, Белград, Салехард, Москву и Салехард.

По последним данным, в столице республике задерживаются вылеты еще двух рейсов. Борт авиакомпании Uzbekistan Airways покинет аэропорт в 17.00 вместо 14.10. Еще один рейс, Казань — Москва, задерживается на три часа. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» должен улететь в 18.00.

Накануне из столицы Татарстане не смогли своевременно вылететь самолеты, которые направлялись в Стамбул и Санкт-Петербург. Татарская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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