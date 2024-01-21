СМИ: в Афганистане разбился самолет, направлявшийся в Москву

На северо-западе Афганистана разбился самолет индийской компании, направлявшийся в Москву. Об этом сообщает агентство Aamaj News в социальной сети X (ранее Twitter).

— Индийский самолет врезался в гору в районе Зебак, провинция Бадахшан, — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, информацию об этом подтвердил представитель движения «Талибан»*. По его словам, в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента.

В Росавиации сообщили, что самолет Falcon 10, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с радаров накануне вечером.

В ведомстве подтвердили, что самолет зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

По предварительным данным, на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.



Известно, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). При этом первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.



— Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна, — заявили в пресс-службе ведомства.

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Илина Хакимова