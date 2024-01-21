Четверо человек остались в живых при падении самолета Falcon 10 в Афганистане

Поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, потерпевший крушение в Афганистане. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

По предварительной информации от российского посольства в Афганистане, четверо находившихся на борту выжили. Они получили различные травмы. Судьба еще двух пассажиров уточняется.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Афганистана разбился самолет индийской компании, направлявшийся в Москву. По предварительным данным, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. В Росавиации заявили, что самолет Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения рейса. Следствие полагает, что трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



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Галия Гарифуллина