Казанским школам рекомендовали временно перейти на дистанционное обучение

Управление образования исполкома Казани рекомендовало школам организовать учебный процесс в дистанционном формате в понедельник, 22 января. При этом в школах будут открыты дежурные классы с очными уроками.

— Школы самостоятельно принимают решение, в каком формате проводить обучение — в зависимости от того, какая ситуация непосредственно у них. Пожалуйста, уточняйте у своих классных руководителей, — посоветовали родителям в ведомстве.

Там уточнили, что школьные маршруты не будут функционировать в понедельник. Это связано со снегопадом.

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