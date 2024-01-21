Пожар на терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга Ленинградской области локализован

Сегодня ночью произошел пожар в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Локализовать пожар смогли только к утру.

Спасатели доложили, что уровень пожара удалось понизить до 2, сообщил Дрозденко. К тушению возгорания привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. На месте также находятся ответственные специалисты администрации области.



Из-за ЧП в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

О причинах пожара пока не сообщается. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС Ленинградской области.

От пожара пострадали одна цистерна объемом 100 кубических метров и насос по перекачке сжиженного природного газа, сообщает ТАСС, ссылаясь на дежурную службу администрации Кингисеппского района.

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Илина Хакимова