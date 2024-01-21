Поисковую группу направили к предполагаемому месту падения самолета в Афганистане

К предполагаемому месту крушения самолета Falcon 10 в Афганистане направляется поисково-спасательная группа. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

— По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолета Falcon 10 направляется наземная поисково-спасательная группа из местных специалистов, из столицы страны, Кабула, планируется вылет вертолета, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Афганистана разбился самолет индийской компании, направлявшийся в Москву. По предварительным данным, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. В Росавиации заявили, что самолет Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения рейса. Следствие полагает, что трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



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Галия Гарифуллина