В Координационный совет по делам соотечественников Татарстана вошли Марат Галеев и Рифкат Минниханов
В составе Координационного совета по делам соотечественников при раисе Татарстана произошли изменения. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Так, в состав совета вошли начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
Как уточняется, двух человек (А.А. Кузнецов и М.Х. Салахов) вывели из состава. Указ вступил в силу с 20 января 2024 года.
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