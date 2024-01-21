На трассах в Татарстане сохраняется ограничение движения для транспорта

По состоянию на 13.00 21 января в Татарстане сохраняется временное ограничение движения на федеральных трассах. Актуальную информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Трасса М-7 в республике все еще закрыта для пассажирских автобусов и грузового транспорта. На автодорогу М-5 помимо автобусов и фур не пускают легковые и маршрутные такси. Трасса М-12 закрыта для всех видов транспортных средств.

Также ограничения действуют на следующих участках:

Р-239, подъезд к аэропорту Казань с 0 по км 6,4 км (протяженностью 6,4 км);

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан с 10 по 399 км (протяженность 389 км);

Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск с 0 по 136 км (протяженность 136 км);

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск с 95 по 126 км (протяженность 31 км);

А-151 Цивильск — Ульяновск с 122 — по 136 км (протяженность 14 км).

Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.



На трассах работают 24 оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Для водителей организовано горячее питание и раздача продуктов питания и воды.

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