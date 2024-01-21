В Татарстан придут холода

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшее время в республике ожидается серьезное похолодание. С 18.00 21 января до 9.00 22 января местами температура воздуха может опуститься до -25 градусов.

В ночное время в некоторых районах возможны небольшой снег и метель, из-за которых видимость может ухудшиться до 1—2 километров. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15—16 метров в секунду.

Управление образования исполкома Казани рекомендовало школам организовать учебный процесс в дистанционном формате в понедельник, 22 января. При этом в школах будут открыты дежурные классы с очными уроками.



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