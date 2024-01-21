Россия должна заплатить WADA взнос в размере $1,3 млн

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) озвучило сумму взноса, которую Россия должна заплатить в 2024 году, — она составит $1 335 860.

Помимо этого, агентство рассчитывает получить от России взнос и за 2023 год в размере около $1,27 миллиона.

Ранее WADA создало рабочую группу для решения вопроса о неуплате Россией взносов из-за выхода из Совета Европы. Однако продолжающиеся банковские ограничения усложняют процесс оплаты.

Прежде Россия исправно платила взносы в WADA, в том числе за 2022 и 2021 годы. Как уточняет ТАСС, агентство поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса.

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Илина Хакимова