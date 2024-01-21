Из-за погодных условий в Татарстане задержали несколько поездов

В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий произошли задержки четырех поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Не вышли вовремя следующие поезда:

№111 Круглое Поле — Москва — задержка на 8 часов 30 минут;

№115 Томск — Адлер — задержка на 4 часа 32 минуты;

№118 Москва — Новокузнецк — задержка на 1 час 42 минуты;

№60 Москва — Сургут — задержка на 1 час 5 минут.

В пресс-службе обратили внимание, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры, чьи поезда задерживают более четырех часов, обеспечены дополнительным питанием.

Вчера из-за снегопадов были задержаны 11 поездов и пригородных электричек: №096Н Москва — Барнаул (задержка на 3 часа 43 минуты); №112Й/111Й — Круглое Поле — Москва (задержка на 2 часа 55 минут); №082И Москва — Улан-Удэ (задержка на 2 часа 29 минут); №026Г Москва — Ижевск (задержка на 1 час 56 минут); №081И Улан-Удэ — Москва (задержка на 1 час 46 минут); №095Н Барнаул — Москва (задержка на 1 час 40 минут); №056М Москва — Екатеринбург (задержка на 1 час 38 минут); №076С Симферополь — Омск (задержка на 1 час 8 минут); №6475 Арск — Свияжск –(задержка на 3 часа 18 минут); №6478 Свияжск — Бирюли (задержка на 3 часа 17 минут); №6428 Казань — Сосновка (задержка на 2 час 17 минут).

На Горьковской железной дороге организован оперативный штаб для координации работ по устранению последствий непогоды в Приволжском федеральном округе (ПФО). Его возглавил начальник ГЖД — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.



В Татарстане ночью и днем 21 января сохранится непогода. В регионе ожидается сильный снег и ветер с порывами 15—20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В связи с обильными снегопадами в городе объявили о продлении плана «Буран» до 22 января включительно.



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Илина Хакимова