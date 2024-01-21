Движение по участкам федеральных трасс в Татарстане восстановлено

Ограничение движения для рейсовых автобусов и грузовиков на федеральных автомобильных дорогах в Татарстане снято. Об этом сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».

— С 05.00 19.01.2024 до 18.00 21.01.2024 на федеральных автомобильных дорогах Республики Татарстан было ограничено движение для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств. <...> В настоящее время движение транспорта восстановлено в полном объеме, — сказано в сообщении.

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Галия Гарифуллина