Итоги дня: скандал в электронном образовании Татарстана, Путин на Чукотке, вооруженный конфликт в Эквадоре
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 10 января:
- В Татарстане все школы перешли на обновленную версию системы «Электронное образование РТ». Теперь вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА («Госуслуги»), из-за чего у некоторых родителей возникли проблемы с отслеживанием успеваемости своих детей. В некоторых школах педагоги и вовсе были вынуждены предложить ученикам вернуться к бумажным дневникам.
- В Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируют сдавать около 17 тысяч выпускников.
- Съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского в Вахитовском районе Казани планируют расширить. Уже закончилось определение подрядчика, который займется ремонтом съезда. На эти цели из бюджета Татарстана готовы выделить 120,1 млн рублей.
- Утром во Владимирской области на 141-м километре автомагистрали М-12 «Восток», направляющейся в сторону Казани, произошла авария. Она парализовала движение на автомагистрали на несколько часов. Его удалось восстановить только к вечеру.
- Президент России Владимир Путин сегодня впервые за время работы президентом России совершил визит на Чукотку. Он встретился с жителями города Анадыря, где сделал ряд заявлений.
- В частности, президент отчитался, что в систему ЖКХ России в 2023 году направили 337 млрд рублей из разных источников. По сравнению с предыдущим годом сумма увеличилась почти в два раза.
- Тем временем в период с 30 декабря по 8 января диспетчерская служба Минстроя Татарстана зарегистрировала 93 аварии в ЖКХ. Большинство из них связаны с температурой горячего водоснабжения.
- Национальный парк «Марий Чодра» перекрыл местным жителям села Алексеевское Волжского района в Марий Эл единственную нормальную дорогу до их домов. Как заявили людям в заповеднике, проезд может быть только платным. Брать с сельчан будут по 250 рублей в сутки. Такое решение было принято в связи с тем, что дорога входит в состав нацпарка и поэтому по ней ездить нельзя. Корреспондент «Реального времени» поговорил с одним из местных жителей поселка Игорем Прахеевым, в Алексеевском он живет больше 20 лет. Публикуем его монолог, в котором он рассказал, как руководство парка заставляет жителей добираться в объезд по полям, отбирает технику и штрафует сельчан.
- Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в декабре 2023 года составил 139,6 трлн рублей, что значительно превышает показатель декабря 2022 года (94,6 трлн рублей). Суммарный объем торгов за 12 месяцев 2023 года составил 1,3 квадриллиона рублей.
- Работу основных новогодних иллюминаций в Казани могут продлить до весны. Если такое решение примут, световые конструкции останутся до марта 2024 года. Однако пока окончательное решение не принято.
- В Казани торжественно открыли мемориальную доску Герою Социалистического Труда, новатору, депутату Верховного Совета РСФСР, наставнику молодежи, почти полвека проработавшему на КМПО Михаилу Карпову. Она установлена на стене дома на ул. Гагарина, 77, где жил Герой Соцтруда.
- Импорт яиц из-за границы не окажет значительного влияния на цены в России, так как объемы поставок невелики, считают в Российском птицеводческом союзе. Отпускная цена яиц от производителей уже составляет около 100 рублей за десяток.
- Савеловский районный суд Москвы признал рэпера Алишера Моргенштерна* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
- Президент Эквадора Даниэль Нобоа принял решение ввести в стране режим внутреннего вооруженного конфликта на фоне продолжающихся беспорядков. По его словам, в стране действуют 22 преступные группировки, представляющие опасность суверенитету и территориальной целостности. Российский МИД выражает солидарность с правительством и народом Эквадора и надеется, что власти смогут остановить преступников своими силами.
- Число погибших после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 23 357 человек. Еще более 59 тысяч человек пострадали.
- Временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил, что местная миграционная служба начала массово аннулировать постоянные виды на жительство россиян, которые не смогли выполнить новые антигуманные и дискриминационные поправки к миграционному законодательству.
- Полиция Латвии посчитала опасным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Ведомство разослало в 70 школ Риги письма с призывом сообщать о случаях «образования школьниками банд» под его влиянием.
Ключевые события 686-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск грамотными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22, 23, 24, 28, 42, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка и Республиканец Херсонской области.
- Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121-м районе.
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*внесен Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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