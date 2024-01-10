В Казани открыли мемориальную доску, посвященную Герою Социалистического Труда Михаилу Карпову

Памятный барельеф появился на стене дома на ул. Гагарина, в котором жил новатор и разработчик

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

29 ноября 2023 года Межведомственной комиссией по увековечиванию памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Республике Татарстан было одобрено ходатайство инициативной группы — общественной организации «Герои Татарстана» и родных об увековечивании памяти Героя Социалистического Труда, новатора, депутата Верховного Совета РСФСР, наставника молодежи, почти полвека проработавшего на КМПО, — Михаила Карпова. 10 января 2023 года на стене дома, где жил Герой Соцтруда, появилась мемориальная доска.

К 100-летию Героя

Инициатива об увековечивании памяти рационализатора и изобретателя, автора более чем 100 рацпредложений, призванных повысить качество выпускаемой продукции и эффективность технологических процессов, появилась к 100-летию со дня рождения Михаила Карпова. На рассмотрение идеи, одобрение, затем разработку проекта барельефа (им занималась член Союза художников России скульптор Наталья Мухина) потребовалось время. Открыть мемориальную доску именно к юбилею немного не успели, но менее торжественным событие от этого не стало.

В назначенный день и час у дома, где жил Герой Социалистического Труда, собрались десятки людей. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В назначенный день и час у скромной пятиэтажки собрались десятки людей: родные и близкие Героя, сослуживцы, ученики, школьники из окрестных школ.

Артем Гурьянов: «Михаил Карпов во многом был первым». realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Придя на завод в далеком и сложном для нашей страны 1941 году, Михаил Васильевич в годы войны собирал двигатели для легендарных Пе-2, а в мирное время ему был доверен ответственный участок по сборке новых узлов и агрегатов для Ил-62, Ту-154. Во многом он был первым. Первым в цехе получил право ставить личное клеймо на детали, без предъявления ОТК, был передовиком производства, новатором, наставником для молодежи, — одним из первых взял слово на митинге руководитель отдела по работе с персоналом, председатель профсоюзного комитета Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО) Артем Гурьянов.

Татьяна Агафетова: «Мне посчастливилось знать Михаила Васильевича». realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мне посчастливилось знать Михаила Васильевича и общаться с ним. Это был великолепный человек — человек большой души, очень интеллигентный, очень спокойный, очень уверенный в том, что он говорил. Он был не только замечательный производственник и по праву носил регалии — 48 лет он отработал на предприятии. И представляете, сколько он воспитал учеников, часть которых сегодня присутствует здесь, — поддержала его заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Татарстана Татьяна Агафетова.

Владимир Кондратов: «В 1973 году мне повезло на заводе попасть в группу, с которой работал Михаил Васильевич». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Один из этих учеников — Владимир Кондратов так вспоминает о первой встрече с Михаилом Карповым, состоявшейся уже более чем полвека назад:

— В 1973 году я совсем пацаном после школы пришел на завод. Мне тогда очень повезло попасть в группу, с которой работал Михаил Васильевич. Он стал нашим наставником: не только моим, но и еще нескольких ребят. Благодаря ему, его творческому подходу к воспитанию подрастающего поколения, воспитанию рабочих, квалифицированных рабочих, состоялся я и состоялись мои друзья.

Не только знак уважения

Открытие мемориальной памятной доски имеет большое значение не только для тех, кто хорошо знал и помнит кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, человека, удостоенного золотой звезды Героя Социалистического Труда и медали «За трудовой вклад в Победу, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Как подчеркнула в своем выступлении заместитель министра труда и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, событие имеет огромное значение для республики в целом.

Юлия Абдреева: «Благодаря таким людям, как Михаил Карпов, республика сегодня занимает лидирующие позиции в России». Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Это очень знаменательное событие, не просто дань уважения Герою Социалистического Труда, это дань уважения всему трудовому народу, который работает у нас в республике. Ведь благодаря именно таким людям Казань была удостоена статуса Города трудовой славы, а республика сегодня занимает ведущие позиции в рейтингах по Российской Федерации, — отметила она.

Честь открыть мемориальную доску доверили сыну и внуку Михаила Карпова. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Честь открыть барельеф была доверена сыну Михаила Карпова — профессору, доктору медицинских наук, члену трех академий, известному в Татарстане и России врачу Анатолию Карпову, и его внуку, воплотившему детскую мечту деда — стать летчиком: пилоту-испытателю вертолетов Николаю Герасимову.

Памятная мемориальная доска, посвященная Герою Социалистического Труда Михаилу Карпову, теперь украшает стену дома №77 по ул. Гагарина в Казани. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Отец был действительно прекрасным человеком — символом эпохи. Для меня он был образцом того, каким должен быть отец. Он был примером во всем — в учебе, в труде, в отношениях с людьми, любви к Родине. И день сегодня для меня очень знаменательный. И, наверное, не только для меня. Общество меняется, но люди, которые были признаны героями, они и сегодня являются таковыми. Ведь героем можно стать только, будучи человеком очень мощным, сильным, вдохновленным. И это — достойный пример для подражания, — позже в разговоре с журналистами отметил Анатолий Карпов.

Завершился митинг возложением к барельефу цветов.