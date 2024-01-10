Алишер Моргенштерн* оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента

Савеловский районный суд Москвы признал рэпера Алишера Моргенштерна* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, информирует telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».



Постановление было вынесено 10 января 2024 года. Суд установил, что Моргенштерн*, который ранее был внесен в список иностранных агентов, нарушил порядок деятельности иноагента. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.



Это не первый случай, когда Моргенштерн* сталкивается с юридическими проблемами. В прошлом он был объектом критики со стороны правоохранительных органов и властей за свои музыкальные произведения и высказывания.



*внесен Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.



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