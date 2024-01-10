В Казани расширят съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского в Вахитовском районе Казани планируют расширить. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе мэрии города.

— По данным Комитета внешнего благоустройства, там действительно планируется расширение, — заявили в администрации.

«Реальное время» направило запрос для получения более подробной информации.



Сегодня закончилось определение подрядчика, который займется ремонтом съезда. Исполнитель обязуется выполнить работы за 120,1 млн рублей. Изначально из бюджета Татарстана были готовы выделить почти 120,4 млн рублей. Отремонтировать планируют съезд по улице Вишневского протяженностью 575 метров.

скриншот realnoevremya.ru документации к тендеру

— Объект находится в южной части Вахитовского района и представляет собой правоповоротный съезд транспортной развязки с проспекта Универсиады на улице Вишневского с прилегающей территорией, — сказано в документации.

Участок трассы, который планируется отремонтировать, начинается на проезжей части правоповоротного съезда транспортной развязки с проспекта Универсиады. Заканчивается он на проезжей части улицы Вишневского в 206 метрах севернее путепровода транспортной развязки. Справа и слева от участка дороги есть металлическое перильное и барьерное ограждение. Установлены 23 дорожных знака и информационных щита.

Ремонт должен быть завершен до 22 ноября 2024 года.

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Галия Гарифуллина