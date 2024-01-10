Несколько тысяч россиян в Латвии оказались под угрозой депортации из-за новых миграционных правил

Временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил в эфире Первого канала о критической ситуации с правами российских граждан в стране. Он сообщил, что местная миграционная служба начала массово аннулировать постоянные виды на жительство россиян, которые не смогли выполнить новые антигуманные и дискриминационные поправки к миграционному законодательству. В результате этого несколько тысяч россиян оказались под угрозой выдворения из страны.

Зыков подчеркнул, что проблемы с правами русскоязычных жителей в Латвии носят системный характер и продолжаются уже много лет. Он отметил, что с момента получения независимости Латвия взяла курс на создание моноэтнического государства и проводила целенаправленную политику вытеснения русского языка из всех сфер жизни, включая образование.

В качестве причины сложившейся ситуации Зыков указал на новые поправки в закон о миграции, принятые Сеймом Латвии в сентябре 2022 года. Согласно этим поправкам, граждане России, проживающие в Латвии на постоянной основе, должны были до 1 сентября 2023 года получить сертификат о знании латышского языка на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

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