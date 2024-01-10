В Эквадоре объявлен режим внутреннего вооруженного конфликта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Эквадора Даниэль Нобоа принял решение ввести в стране режим внутреннего вооруженного конфликта на фоне продолжающихся в стране беспорядков. Об этом он сообщил в одной из своих социальных сетей.

— Я подписал президентский указ, вводящий режим внутреннего вооруженного конфликта, — говорится в сообщении.

В документе указывается, что в стране объявлена «мобилизация вооруженных сил и национальной полиции на территории страны для обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности от организованной транснациональной преступности, террористических организаций и воюющих негосударственных субъектов», приводит ТАСС текст заявления.

По словам эквадорского президента, к последним двум пунктам отнесены 22 преступные группировки, действующие в стране. Всех их указано нейтрализовать.

Во вторник вооруженные люди захватили в заложники сотрудников одного из местных телеканалов, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Позже полиция задержала преступников и освободила заложников.

Согласно последним данным, в Эквадоре в ходе беспорядков погибли не менее 10 человек, включая двух сотрудников полиции.

Ситуация в Эквадоре обострилась после того, как 7 января из тюрьмы сбежал главарь одной из самых опасных группировок «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах страны прошли бунты. 8 января президент страны объявил в Эквадоре чрезвычайное положение.



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Илина Хакимова