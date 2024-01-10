Основную новогоднюю иллюминацию в Казани могут оставить до марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работу основных новогодних иллюминаций в Казани могут продлить до весны. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Световые конструкции в центре города могут оставаться на улицах до марта 2024 года.

Как уточняется, в Комитете внешнего благоустройства Казани рассматривают такую возможность. Пока окончательное решение не принято.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что новогодние украшения в столице Татарстана начнут разбирать после старого Нового года — 14 января. По словам начальника Управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова, елочные городки, как и иллюминация, будут работать до этой даты. Потом власти приступят к постепенному их демонтажу.

Напомним, установка главной елки города у «Чаши» обошлась в 15 млн рублей. Советский район Казани в преддверии 2024 года приобрел новогоднюю иллюминацию за 1,62 млн рублей. Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выделила на новогоднюю иллюминацию 2,3 млн рублей. Префектура «Старый город» купила ее за 2 млн рублей.



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Илина Хакимова