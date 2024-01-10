ДТП на трассе М-12 «Восток» мешает движению в сторону Казани

Из-за ДТП временно приостановлено движение на 141-м километре автомагистрали М-12 «Восток», направляющееся в сторону Казани. Для объезда рекомендуется использовать трассу М-7 со съездом на 125-м километре М-12.

По информации «Автодора», причины и обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно.

Автодорога М-12 «Восток» является частью масштабного проекта по строительству новых магистралей, которые свяжут между собой несколько регионов России. Эта трасса имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры страны.

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