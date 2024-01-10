Объем торгов на рынках Мосбиржи за 2023 год составил 1,3 квадриллиона рублей

Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в декабре 2023 года составил 139,6 трлн рублей, что значительно превышает показатель декабря 2022 года (94,6 трлн рублей).

Суммарный объем торгов за 12 месяцев 2023 года составил 1,3 квадриллиона рублей, тогда как в 2022 году он составлял 1,1 квадриллиона рублей.

На фондовом рынке объем торгов достиг 4,89 трлн рублей, увеличившись по сравнению с декабрем 2022 года, когда объем торгов акциями, облигациями и паями составил 2,09 трлн рублей. Размещение облигаций в декабре составило 3,28 трлн рублей.

На срочном рынке объем торгов вырос до 8,808 трлн рублей. Валютный рынок также продемонстрировал рост объемов торгов — 38,659 трлн рублей. Среднедневной объем операций на валютном рынке достиг 1,84 трлн рублей.

На денежном рынке объем торгов составил 85,43 трлн рублей, а среднедневной объем — 4,06 трлн. На рынке драгоценных металлов объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 57,3 млрд рублей.

Таким образом, Московская биржа отметила рост активности на всех рынках по итогам декабря 2023 года по сравнению с предыдущим годом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко