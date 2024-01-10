Движение на трассе М-12 «Восток» полностью восстановлено

Движение на 141-м километре трассы М-12 «Восток» в направлении Казани полностью восстановлено после ДТП. Дорожное происшествие привело к перекрытию движения, и водителям рекомендовали пользоваться трассой М-7 с съездом на 125-м километре трассы М-12.

Дорожные службы устранили последствия аварии и восстановили проезд по трассе. В настоящее время движение на участке осуществляется в штатном режиме.

Авария произошла утром 10 января во Владимирской области. Происшествие парализовало движение на автомагистрали. Спустя несколько часов движение открыли только по левой полосе.

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