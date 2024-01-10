С начала конфликта в секторе Газа погибли 23 357 человек

Число погибших после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 23 357 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.



В Минздраве добавили, что в результате эскалации конфликта пострадали более 59 тысяч человек.

Всего за последние сутки погибли 147 человек, ранения получили еще 243 жителя анклава.



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