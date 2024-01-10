В 2024 году ЕГЭ в Татарстане будут сдавать порядка 17 тысяч выпускников

Фото: realnoevremya.ru/максим Платонов

ЕГЭ сдадут порядка 17 тысяч татарстанцев

В 2024 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Татарстане планируют сдавать около 17 тысяч выпускников. Об этом «Реальному времени» сообщили в Министерстве образования и науки республики.

Точное количество одиннадцатиклассников, сдающих экзамен в Татарстане, будет известно в конце января, объяснили в ведомстве.

Для сравнения, в 2023 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в Татарстане сдавали 16 546 человек, из которых 15 179 — выпускники школ этого года. Также в прошлом сезоне ЕГЭ в Татарстане написали 1 174 выпускника прошлых лет и 184 обучающихся СПО. Экзамен прошли и девять выпускников, не завершивших обучение ранее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утверждены даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Сегодня стали известны даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Основная волна сдачи начнется 23 мая и продлится до 1 июля.

Сначала будут сдавать экзамены школьники, выбравшие географию, литературу и химию — 23 мая. Затем пройдут экзамены по русскому языку (28 мая) и базовой и профильной математике (31 мая). Эти предметы стоят первыми, чтобы выпускники вовремя получили аттестаты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Далее по расписанию:

4 июня — обществознание;

10 июня — история и физика;

13 июня — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам;

7 и 8 июня — информатика;

17 и 18 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам.

С 20 июня по 1 июля будут резервные дни.

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Галия Гарифуллина