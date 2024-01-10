Татарстанские школы перешли на обновленную систему «Электронное образование РТ»: довольны не все

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала этого года все школы в Татарстане начали использовать обновленную версию системы «Электронное образование РТ». Согласно новым требованиям, вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА («Госуслуги»), по этой причине у некоторых родителей пропала возможность следить за успеваемостью своих детей.



Как рассказали «Реальному времени» родители учеников, если у ребенка нет возможности воспользоваться системой, ему нужно завести бумажный дневник, контроль за которым осуществляется родителем и классным руководителем. Родители недовольны этой ситуацией.

Еще они вспомнили о приложении «Я — школьник». Так, жители республики жалуются на неудобство сервиса и его медлительность.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как рассказали в Минцифры Татарстана, обновленная система предоставляет школам республики более эффективные инструменты и функции для работы и организации учебного процесса. Администраторы и педагоги прошли обучение работе с обновленными компонентами в октябре — декабре.

— Процесс внедрения всегда не простой, однако в результате республиканские школы и учителя получат хороший рабочий инструмент для значительного упрощения работы и улучшения образовательного процесса, что было подтверждено в пилотных школах, — рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

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