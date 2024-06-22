Владимир Путин подписал закон о создании свободных экономических зон в некоторых регионах России

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о режиме свободной экономической зоны (СЭЗ) в регионах, которые граничат с ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областями или с Украиной. В их число входят Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области, а также Республика Крым, сообщает ТАСС.

Закон предполагает особый правовой режим предпринимательской деятельности и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Эти меры направлены на привлечение инвестиций в развитие производства, инфраструктуры и туризма, а также на создание новых рабочих мест.

Также сегодня президентом России подписан закон, ограничивающий применение плавающей ставки по кредитам. Таким образом, сумма кредита будет привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по России.

Ранее, 6 мая, Госдумой в первом чтении был принят пакет законопроектов, направленных на поддержку бизнеса в регионах, граничащих с Украиной. Эти меры помогут поддержать около 300 пострадавших компаний, в которых работает примерно 20 000 человек.

Разиль Самигуллин