Росптицесоюз: куриные яйца не подешевеют

В Российском птицеводческом союзе выразили мнение, что импорт яиц из-за рубежа не сможет существенно повлиять на цены в стране. Генеральный директор союза Галина Бобылева отметила, что объемы ввозимой продукции слишком малы, чтобы существенно изменить ситуацию на рынке.

Ранее правительство временно обнулило таможенные пошлины на импорт яиц в попытке насытить рынок и сдержать рост цен. Однако несмотря на первые партии импортных яиц из Азербайджана и Турции, цены на яйца продолжают расти. Согласно данным Росстата, на прошлой неделе цены выросли в среднем на 4%, а в некоторых регионах — до 10%.

Галина Бобылева подчеркнула, что отпускная цена яиц от производителей по долгосрочным контрактам уже составляет около 100 рублей за десяток, и импортные поставки при заявленных объемах не сыграют роли в ценообразовании. Кроме того, закупочные цены на импортные яйца из Турции и Азербайджана не ниже, чем на продукцию отечественных производителей.

Председатель Комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин также отметил, что закупочная стоимость импортных яиц не может быть значительно ниже, особенно если учесть логистические затраты. Он предположил, что небольшого сезонного снижения цен можно ожидать в мае, после окончания Великого поста и снижения массового спроса.

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