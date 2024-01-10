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«Нас фактически лишают собственности»: нацпарк «Марий Чодра» сделал платной дорогу домой жителям Алексеевского

12:01, 10.01.2024 10

Жители села Волжского района пожаловались прокурору Илдусу Нафикову, заповедник же напоминает людям о другой дороге

«Нас фактически лишают собственности»: нацпарк «Марий Чодра» сделал платной дорогу домой жителям Алексеевского
Фото: представлено realnoevremya.ru Игорем Прахеевым

Национальный парк «Марий Чодра» перекрыл местным жителям села Алексеевское Волжского района в Марий Эл единственную нормальную дорогу до их домов. Как заявили людям в заповеднике, проезд может быть только платным. Брать с сельчан будут по 250 рублей в сутки. Такое решение было принято в связи с тем, что дорога входит в состав нацпарка и поэтому по ней ездить нельзя. Корреспондент «Реального времени» поговорил с одним из местных жителей поселка Игорем Прахеевым, в Алексеевском он живет больше 20 лет. Публикуем его монолог, в котором он рассказал, как руководство парка заставляет жителей добираться в объезд по полям, отбирает технику и штрафует сельчан.

«После гибели людей на озере Яльчик гайки стали закручивать еще сильнее»

Село Алексеевское существует со времен революции. В свое время национальный парк «Марий Чодра», не выделив дорог до села, оформил территорию в свою собственность и сделал ее заповедником. Около двух лет назад нацпарк запретил проезд по единственной более или менее нормальной дороге от озера Яльчик до нашего села, потому как она проходит по территории заповедника. В это же время около дороги появился плакат о том, что проезд в село Алексеевское запрещен.

представлено realnoevremya.ru Игорем Прахеевым

А после гибели людей на озере Яльчик гайки стали закручивать еще сильнее. Зимой мы за свой счет очищали эту дорогу, но доделать нам этого не дали, у нас изъяли технику. В нацпарке говорят, что теперь к себе домой мы должны ездить через село Эмеково, но чтобы туда попасть, нужно проезжать поле, которое зимой постоянно заметает, а весной там и вовсе нет дороги. Да и к тому же часть этой дороги тоже проходит через нацпарк.

«Туда не проедут ни скорая помощь, ни пожарные»

На днях мы подписали обращение к прокурору Марий Эл Илдусу Нафикову. В нем мы написали, что нацпарк «Марий Чодра» не выделил нам взамен дорогу, а территорию оформил в свою собственность. Теперь проехать к себе в деревню мы не можем, соответственно, туда не проедут ни скорая помощь, ни пожарные. Для обращения в прокуратуру мы собрали порядка 50 подписей. Также отправили письмо президенту России, но ответа пока не получили.

Как нам сказали в нацпарке, наша дорога считается противопожарной полосой, дорогой они ее не считают. Когда появлялась «Марий Чодра», специальной и отдельной дороги до села нам не выделили. Нам приходилось ездить вот по этой так называемой полосе, ее мы чистили сами, следили за ней. А сейчас ее перекрыли, поставили шлагбаум, повесили большой-большой плакат о том, что проезд запрещен.

Эта дорога существовала всегда, по ней ездили больше 30 лет. Само село относится к Волжскому району Республики Марий Эл. С руководством нацпарка мы тоже встречались, но к какому-то общему знаменателю не пришли. Вроде как нам обещают новую дорогу, но пока это маловероятно. А до ее строительства как людям ездить? Весной придется ездить через поле, но проехать там фактически невозможно.

«Мы должны платить деньги за проезд к себе домой»

По сути, мы должны платить деньги за проезд к себе домой. На плакате висит объявление, что за нахождение на территории парка нужно заплатить 250 рублей в сутки. Раньше, когда посещение озера Яльчик было платным, у жителей поселка были справки о том, что они имеют там собственность, и по ним нас беспрепятственно пропускали. А в этому году даже справки уже не помогают. В поселке есть церковь, местный священник чистил дорогу, чтобы люди могли туда приезжать, так и у него изъяли технику, а также выписали штраф. Нас фактически лишают собственности. За проезд по дороге штрафуют по 3 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом году был праздник села, приезжали представители администрации, обещали, что сделают дорогу, но воз и ныне там. Вопрос вообще никак не решается.

«Вопрос стоит остро, поскольку жители села Алексеевское и его гости — это в основном жители Казани»

В конце декабря представители нацпарка «Марий Чодра» Вера Комарова и Александр Носков прокомментировали ситуацию с перекрытием дороги в село Алексеевское. Как заявила заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды национального парка «Марий Чодра» Вера Комарова, вопрос со строительством нового дорожного полотна решается совместно с властями Марий Эл и Минприроды России.

— Вопрос стоит остро, поскольку жители села Алексеевское и его гости — это в основном жители Казани. Они привыкли ездить просто по прямой дороге, которой нет, а они считают, что это дорога до села Алексеевское, которая проходит по территории нацпарка. Это короткая дорога до села. И существует другая дорога, она проходит в объезд нацпарка, про нее люди, наверно, забыли или им там не очень удобно ездить. Еще раз повторюсь, вопрос стоит остро, он сейчас решается. Пусть уважаемые жители и гости села поймут правильно, ведь задача национального парка — это охрана, защита и воспроизводство лесов в первую очередь. Проблему дороги должны решать власти Волжского муниципального района и власти Марий Эл, плюс Минприроды России, — сообщила спикер.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По ее словам, в нацпарке «Марий Чодра» земля отдана в постоянное и бессрочное пользование, учредителем является Минприроды России, собственником всех участков считается Росимущество страны. Поэтому вопрос дороги будет решаться на этом уровне.

Член научно-технического совета национального парка Александр Носков добавил, что по документам дорога, которую используют жители села Алексеевское и его гости, — это лесная просека. Ее часть пересекает особо охраняемую зону, а это одна из категорий земель, которая есть в нацпарке.

— На этой территории не должно быть движения транспортных средств, — заключил Носков.

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Александр Зарипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 14:04
    вот и посмотрим, что отпишет прокурор
    только это не наш регион, там и дальше пойдут, одними ответами - нет оснований для реагирования - не отделаться.
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  • Анонимно 15:47
    Виталий
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  • Анонимно 15:49
    Я тоже с Зеленодольска,а участок ИЖС в Алексеевском и ездить конечно удобнее через песчанке.
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  • Анонимно 15:58
    как так вообще можно относиться к своему народу?
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  • Анонимно 15:59
    Эту дорогу строили ещё за долго до основания Марий вода, её строили местные жители с. Алексеевского, в их числе был и мой дед, и мой отец, и много моих родственников. Там находился пром комбинат и они её построили для того что бы возить по ней лес, по этой дороге привозили продукты питания и прочее, в общем дорога была основная, а с чего вдруг она стала пожарной полосой не известно. А как тогда будут дела обстоять с федеральной трассой которая проходит по территории нацпарка? Коронной житель села.
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  • Анонимно 16:00
    Деятельность НацПарка сейчас это не про природу и сохранение лесов, это про зарабатывание денег на природе, лесах, озёрах и местных жителях. На озёрах Глухое и Яльчик сейчас летом полный бардак, куча народу, машины, костры, бензопилы, музыка... Но НацПарка не наводит порядок в особо охраняемой природной территории, а просто собирает деньги, с тех кого успевает поймать... Причем часто без оформления каких бы то ни было документов... Просто в карман инспекторов. При чём тут местные жители, чем помешали, совершенно непонятно. Селу вообще-то больше 300 лет. В селе есть храм, летописи которого указывают на то, что раньше оно относилось к Казанской епархии. По прямой до Казани 43 км. Неудивительно, что много жителей из Казани, а также Волжска, Йошкар-Ола и других городов и населенных пунктов. Права собственности на недвижимость и землю оформлены. Платим налоги в бюджет Марий Эл. И что мы теперь не люди что ли?
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  • Анонимно 16:04
    Этому селу более 200лет, у него есть история, а у парка только власть , и кто ее эту власть дал, народ , мы? Мы дураки что дали власти нас растоптать . и еще Есть Храм Божий , к нему не зарастёт народная тропа ! Про Песчаной дороги ходили мои бабушки и дедушки . Люди не боятся Бога !
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  • Анонимно 16:09
    Я думаю Прокурор даст хоть какой то ответ на наше обращение, поэтому надо думаю подождать с выводами.. Э
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  • Анонимно 16:16
    Все что написали здесь комментарии, это действительно так .
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  • Анонимно 16:22
    В этом селе жили мои бабушки и дедушки. Оба ушли на фронт. Селу более 200лет, какой национальный парк . У нас дом остался родовой , и теперь как нам ездить ? А как же история , корни , не это наша Россия пропагандирует . А? Конечно лес важнее люлей . у нас все важнее , только не Люди ?! Мы все понимаем там наверху кто-то пальцем ткнул , здесь будет Парк , а что было и кто там всем наплевать . А Храм, как ездить . Ничего Святого нет !
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