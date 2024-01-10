Владимир Путин: в систему ЖКХ в 2023 году направили 337 млрд рублей

В систему ЖКХ России в 2023 году направили 337 млрд рублей, рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями города Анадырь.



— Вот сейчас только министр [ЖКХ Ирек Файзуллин] доложил, в прошлом году у нас в систему ЖКХ из разных источников мы истратили и направили 337 миллиардов рублей, — сказал он.

Президент отметил, что важно «не запускать проблему, а заниматься этим регулярно», а еще «все делать вовремя»:

— Главное — все делать вовремя, чтобы не было провалов, потому что когда провал наступает, то потом: караул, где деньги взять? А если делать регулярно, системно, то тогда таких проблем не будет. Я очень рассчитываю на то, что так и будет в регионах происходить.

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Маргарита Головатенко