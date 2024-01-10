МИД России осудил захват заложников в Эквадоре
Москва выражает солидарность с правительством и народом Эквадора и надеется, что власти смогут остановить преступников своими силами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников. Приносим соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе бандитских вылазок, — говорится в ее комментарии.
По словам Захаровой, Россия рассчитывает, что правительство Эквадора сможет эффективно противостоять преступности и без вмешательства других государств разрешить ситуацию.
Представитель МИД добавила, что, согласно данным Российского посольства в Кито, пострадавших среди россиян нет. В то же время Захарова рекомендовала учитывать нестабильность ситуации при планировании путешествий в Эквадор. Находящихся там россиян она призвала избегать посещения общественных мест.
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