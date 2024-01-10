Новости общества

23:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МИД России осудил захват заложников в Эквадоре

13:52, 10.01.2024

Москва выражает солидарность с правительством и народом Эквадора и надеется, что власти смогут остановить преступников своими силами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников. Приносим соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе бандитских вылазок, — говорится в ее комментарии.

По словам Захаровой, Россия рассчитывает, что правительство Эквадора сможет эффективно противостоять преступности и без вмешательства других государств разрешить ситуацию.

Представитель МИД добавила, что, согласно данным Российского посольства в Кито, пострадавших среди россиян нет. В то же время Захарова рекомендовала учитывать нестабильность ситуации при планировании путешествий в Эквадор. Находящихся там россиян она призвала избегать посещения общественных мест.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также