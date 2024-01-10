За праздничные дни диспетчерская служба Минстроя Татарстана зарегистрировала 93 аварии в ЖКХ

В период с 30 декабря по 8 января отделом оперативной работы Минстроя, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан было зафиксировано 93 аварийных случая. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Алексей Фролов.



Большинство из них касались температуры горячего водоснабжения. Оперативные меры управляющих организаций и диспетчерской службы позволили оперативно устранять все замечания.

Среди зарегистрированных обращений больше всего было связано с холодным водоснабжением — 41 случай. Также было 31 обращение по горячему водоснабжению, 10 — по теплоснабжению, 9 — по газоснабжению и 2 — по электроснабжению.

Для устранения всех аварийных ситуаций создавались специальные бригады, которые быстро реагировали и решали проблемы.

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